Россия выходит из всех европейских конвенций. Чего это коснется?

Могла ли Россия сохранить участие в Конвенциях

Конвенции, в которых пока что участвует Россия, делятся на две группы - в большей части из них может участвовать только государство - член Совета Европы, но для участия в некоторых это не обязательно, однако нужно получить получить приглашение от Комитета министров Совета Европы.

В некоторых договорах из этой второй группы участвовал еще СССР и потом Россия - еще до вступления в организацию, объяснил Би-би-си российский эксперт по европейскому праву, попросивший об анонимности. То есть Россия и после выхода из СЕ могла сохранить свое членство в этих конвенциях.

Причины выхода России из всех конвенций собеседник Би-би-си связывает с обструкцией - например, России предложили участвовать в ГРЕКО "без права голоса". Кроме того, говорит собеседник Би-би-си, российские власти просто хотят дистанцироваться от всего, что связано с Советом Европы - как из-за обиды на политику внутри Совета Европы, которую считают оскорбительной и неприемлемой, так и из желания отказаться от "либеральных европейских стандартов", которые давно раздражают многих представителей властных структур.