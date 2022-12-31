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Авария на Карля Улманя гатве: автомобиль перевернулся, есть пострадавшие

rus.tvnet.lv
Авария на Карля Улманя гатве: автомобиль перевернулся, есть пострадавшие
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Фото: Diāna Lozko/LETA

В пятницу вечером, 30 декабря, в Государственную полицию поступил вызов на Карля Улманя гатве, где в аварию попал автомобиль, сообщила порталу TVNET Госполиция.

По предварительной информации, BMW врезался в ограждения разделительной полосы, в результате чего машина перевернулась.

Известно, что две пассажирки автомобиля BMW получили травмы.

Движение в сторону Юрмалы было затруднено.

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