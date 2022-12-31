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Умерла первая женщина-телеведущая новостей

rus.tvnet.lv
Умерла первая женщина-телеведущая новостей
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Первая женщина-телеведущая в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает ABC.

Известно, что ветеран американского телевидения, журналистка и писательница Барбара Уолтерс ушла из жизни в ночь на 31 декабря. 

Барбара Уолтерс была одним из самых известных телеинтервьюеров и первой женщиной, ведущей выпуска новостей в Соединенных Штатах.

Она вела утреннюю передачу Today и ток-шоу The View. Была телеведущей вечерних новостей 20/20 и ABC Evening News, а также корреспондентом на World News.

В общей сложности, Барбара Уолтерс проработала в американских СМИ более пяти десятилетий.

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