Умерла первая женщина-телеведущая новостей

Известно, что ветеран американского телевидения, журналистка и писательница Барбара Уолтерс ушла из жизни в ночь на 31 декабря.

Барбара Уолтерс была одним из самых известных телеинтервьюеров и первой женщиной, ведущей выпуска новостей в Соединенных Штатах.

Она вела утреннюю передачу Today и ток-шоу The View. Была телеведущей вечерних новостей 20/20 и ABC Evening News, а также корреспондентом на World News.

В общей сложности, Барбара Уолтерс проработала в американских СМИ более пяти десятилетий.

Barbara Walters has died at 93. pic.twitter.com/QTpzSxwa3w — ThaAmazingOutlaw🎧 (@ClydeThaOutlaw) December 31, 2022