Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

Бенедикту XVI было 95 лет.

Бывший понтифик болел, и Святой Престол говорил, что его состояние ухудшилось из-за преклонного возраста.

В минувшую среду папа Франциск на последней в этом году аудиенции в Ватикане призвал помолиться особой молитвой за папу Бенедикта, который, по его словам, был очень болен, пишет Русская служба BBC.

Бенедикт XVI был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.

Он стал 265-м папой римским.

Он отрекся от престола в 2013 году, сославшись на ухудшение здоровья. Это было третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.