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Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

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Умер бывший папа римский Бенедикт XVI
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Папа Бенедикт XVI.
Папа Бенедикт XVI. Фото: Cristian Gennari/SIPA

В Ватикане умер папа римский на покое Бенедикт XVI, говорится в сообщении Святого Престола, пишет "Медуза".

Бенедикту XVI было 95 лет.

Бывший понтифик болел, и Святой Престол говорил, что его состояние ухудшилось из-за преклонного возраста.

В минувшую среду папа Франциск на последней в этом году аудиенции в Ватикане призвал помолиться особой молитвой за папу Бенедикта, который, по его словам, был очень болен, пишет Русская служба BBC.

Бенедикт XVI был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.

Он стал 265-м папой римским.

Он отрекся от престола в 2013 году, сославшись на ухудшение здоровья. Это было третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.

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