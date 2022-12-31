Фото ⟩ Financial Times: Война в Украине не закончится в 2023 году

"Условия для заключения перемирия, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину. Президент Зеленский не может согласиться на прекращение огня, оставляя Украину без территории, утраченной после российского вторжения в феврале, в дополнение к оккупированному Донбассу и Крыму, захваченному в 2014 году. Для возвращения этой территории потребуется оружие, которое Запад, похоже, не желает поставлять", - прогнозирует издание.