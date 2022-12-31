После десяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину уже ясно, что в следующем году война не закончится. Такой прогноз опубликовала британская газета Financial Times. Издание делает вывод, что Россия пытается перегруппироваться и готовит свое население к длительной войне. По прогнозу, война в Украине, скорее всего, продолжится.
Фото ⟩ Financial Times: Война в Украине не закончится в 2023 году
Издание опубликовало прогноз, который гласит: "Война в Украине продлится целый год. Ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт".
"Условия для заключения перемирия, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину. Президент Зеленский не может согласиться на прекращение огня, оставляя Украину без территории, утраченной после российского вторжения в феврале, в дополнение к оккупированному Донбассу и Крыму, захваченному в 2014 году. Для возвращения этой территории потребуется оружие, которое Запад, похоже, не желает поставлять", - прогнозирует издание.
Фото: Киев 31 декабря
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!