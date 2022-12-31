Зеленский обратился к россиянам перед Новым годом: Кремль выступает на стороне дьявола

В своем обращении он называет Россию "государством-террористом", которое "не получит прощения и помилования" за свои преступления. Также он отметил, что Кремль не знает христианских ценностей и выступает на стороне дьявола.

"На Пасху они совершали такие удары, на Рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они - за дьявола. За него и с ним", - заявил Зеленский.

Обращаясь к россиянам на русском языке, президент Украины заявил, что нынешняя война - это "не что-то там историческое и не война с НАТО",

а война одного человека, "который сжигает российское будущее", чтобы оставаться у власти до конца жизни.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами. И сам сжигает вашу страну и будущее. Террор вам никто и никогда в мире не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это - что он разрушит и всех, кого он убьет", - заявил Зеленский.

В сети незадолго до этого появилось новогоднее обращение Владимира Путина. Оно записано на фоне строя людей в военной форме. В обращении Путин заявляет, что западные страны используют Украину, чтобы расколоть Россию.