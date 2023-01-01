Фото ⟩ В соцсетях утверждают, что Bonduelle помогает российской армии. Компания делает заявление

В социальных сетях стремительно распространяются фотографии продуктовых наборов с продукцией Bonduelle, которые якобы адресованы военнослужащим российской армии.

Компания продолжает свою деятельность в России даже после начала войны в Украине.

"Дорогой солдат! Поздравляем тебя с Новым годом! Желаем всех благ и скорейшей победы!" - говорится в поздравительной открытке, которую приписывают французской продовольственной компании.

В сообщении, которое распространяется в социальных сетях, утверждается, что всего было роздано 10 000 упаковок с продуктами от французской компании.

На одной из фотографий военнослужащий держит в руках коробку консервов Bonduelle.

Фото: twitter.com

В свою очередь, 31 декабря Bonduelle group опубликовала официальное заявление в Twitter.

"В российских социальных сетях распространяется недостоверная информация о нашей деятельности в России. Информация и заявления, связанные с компанией Bonduelle, являются фейком", - заявляет компания.

"Bonduelle group продолжает работать в России с единственной целью - обеспечить доступ жителей России и соседних стран к основным продуктам питания", - говорится в сообщении.

The Bonduelle group denies the information spread about it on Russian social networks. pic.twitter.com/elpXvtOOtC — Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) December 31, 2022