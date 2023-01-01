Французская продовольственная компания Bonduelle опровергает распространенную в российских соцсетях информацию о том, что они помогают солдатам российской армии.
Фото ⟩ В соцсетях утверждают, что Bonduelle помогает российской армии. Компания делает заявление
В социальных сетях стремительно распространяются фотографии продуктовых наборов с продукцией Bonduelle, которые якобы адресованы военнослужащим российской армии.
Компания продолжает свою деятельность в России даже после начала войны в Украине.
"Дорогой солдат! Поздравляем тебя с Новым годом! Желаем всех благ и скорейшей победы!" - говорится в поздравительной открытке, которую приписывают французской продовольственной компании.
В сообщении, которое распространяется в социальных сетях, утверждается, что всего было роздано 10 000 упаковок с продуктами от французской компании.
На одной из фотографий военнослужащий держит в руках коробку консервов Bonduelle.
В свою очередь, 31 декабря Bonduelle group опубликовала официальное заявление в Twitter.
"В российских социальных сетях распространяется недостоверная информация о нашей деятельности в России. Информация и заявления, связанные с компанией Bonduelle, являются фейком", - заявляет компания.
"Bonduelle group продолжает работать в России с единственной целью - обеспечить доступ жителей России и соседних стран к основным продуктам питания", - говорится в сообщении.
The Bonduelle group denies the information spread about it on Russian social networks. pic.twitter.com/elpXvtOOtC— Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) December 31, 2022
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