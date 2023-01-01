Во Франции презервативы стали бесплатными для молодежи

С 1 января 2023 года молодые французы всех полов в возрасте от 18 до 25 лет смогут бесплатно получать презервативы в аптеках страны.

Об этой мере президент Франции Эмманюэль Макрон объявил еще в начале декабря на мероприятии, посвященном вопросам здравоохранения, а чуть позже сообщил об этом решении в Twitter.

Такой шаг французский лидер назвал "маленькой революцией в области предохранения", объяснив его ростом числа заболеваний, передающихся половым путем.

Les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence chez les jeunes. C'est pourquoi, nous engageons une petite révolution de la prévention : https://t.co/x80Cvlo8x9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

Макрон также объявил и о других мерах в этой области: бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.