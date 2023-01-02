Опасности похмелья

Хотя алкоголь чаще всего употребляют по счастливым случаям и для поднятия настроения, чрезмерное увлечение им иногда может привести к стрессу, беспокойству или даже чувству вины, пишет Men's Health. Неудивительно, что употребление алкоголя сопровождается тревогой - многие люди наверняка просыпались наутро после вечеринки с мыслью, не сказали ли они или не сделали ли что-то неподобающее. Клинический психолог Мо Гелбарт подтверждает, что тревога по поводу глупого поведения - распространенное явление.

"Существует множество моделей поведения, которые снижают настроение и иногда вызывают тревогу. Люди чувствуют, что они вышли из-под контроля, и задаются вопросом, что они сделали", - описал он.

Необходимо помнить, что организму нелегко расщеплять алкоголь и выводить его из организма, поэтому также логично, что вы истощены после того, как сильно выпили. Следует также сказать о тревоге после выпивки, которая обычно возникает не сразу после пары рюмок, а после употребления значительно большего количества напитков.