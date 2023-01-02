Депозитная система: теперь можно сдавать упаковку из-под сиропов и крепких алкогольных коктейлей

Сфера действия депозитной системы расширена в соответствии с поправками к правилам, согласно которым с 1 января 2023 года в депозитную систему можно сдавать стеклянную, пластиковую (ПЭТ) и жестяную тару из-под сиропов и алкогольных коктейлей на основе спирта (с содержанием спирта до 15%), а также ПЭТ-бутылки и жестяные банки из-под всех видов алкогольных напитков, которые маркированы латвийским депозитным знаком.

Ранее в депозитную систему можно было сдавать стеклянную, ПЭТ и металлическую упаковку из-под безалкогольных напитков, всех видов пива и других алкогольных напитков крепостью менее 6%.

Для новых видов упаковки установлен переходный период до 30 июня 2023 года, когда на прилавках будут сиропы и алкогольные коктейли и с депозитным знаком, и без него, а полки будут постепенно заполняться новыми продуктами.

Система депозитной тары действует в Латвии с 1 февраля 2022 года, ее оператором на срок семь лет выбрано предприятие DIO.