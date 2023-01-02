В Даугавпилсе возобновился прием детей с острыми заболеваниями

Ранее из-за нехватки медицинского персонала больница была вынуждена временно приостановить прием детей в возрасте до 14 лет с острыми заболеваниями.

Из-за болезни выполнять обязанности не могли семь педиатров больницы. В Даугавпилсской больнице работал только один педиатр, который обеспечивал лечение почти 30 детей в стационаре.

В случае сезонных заболеваний больница просит пациентов вначале обращаться к семейному врачу, консультироваться по телефону семейных врачей 66016001 или в специализированной детской поликлинике.