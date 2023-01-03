Глава Европарламента попросила все службы уделить первоочередное внимание процедуре лишения иммунитета двух депутатов. Их имена не называются.
Европарламент запустил процесс лишения двух депутатов иммунитета
Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола инициировала "срочную процедуру" лишения парламентского иммунитета двух депутатов по запросу бельгийских судебных органов, расследующих крупный коррупционный скандал. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП, опубликованном в понедельник, 2 января.
"С самого первого момента Европарламент делал все, что в его силах, чтобы помочь в расследованиях, и мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности, - заявила Метсола. - Ответственные лица увидят, что этот парламент - на стороне закона. Коррупция не может быть оправдана, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться". Глава ЕП попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.
В пресс-релизе не уточняется, о каких именно двух депутатах идет речь. По данным агентств AFP, Reuters и AP, которые ссылаются на свои источники, фигурантами расследования являются итальянец Андреа Коццолино и бельгиец Марк Тарабелла.
Скандал вокруг Катара
На фоне коррупционного скандала Европарламент в декабре лишил должности вице-председателя Еву Кайли. Она является одним из четырех взятых под стражу подозреваемых, которых власти Бельгии обвинили в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции. 22 декабря Палата по предварительному следствию суда первой инстанции в Брюсселе продлила срок предварительного заключения Кайли на месяц.
В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".
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