Ринкевич: зарплаты в МИД лишь немного выше, чем у продавца в Lidl

По его словам, нехватка кадров не очень велика, но люди могут не заинтересоваться вакансиями в МИД, видя предлагаемую в объявлении базовую заработную плату,

которая "по крайней мере в настоящее время, возможно, лишь немного выше, чем зарплата продавца в Lidl".

Больше всего в МИД не хватает юристов, которые, помимо прочего, должны следить за соблюдением санкций. Также не хватает специалистов по информационным технологиям, которые умели бы работать не только с системами госуправления, но и с системами НАТО и ЕС.

"У нас сейчас довольно серьезная ситуация - людей найти проблематично. Люди начинают уходить из упомянутых сфер, и работа может остановиться", - сказал министр.

Ринкевич считает, что зарплаты в учреждениях госуправления необходимо пересматривать и многие из них повышать, так как это не делалось уже очень давно.