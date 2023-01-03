Простуда на губе: как правильно лечить и чего лучше не делать?

"Чтобы избежать появления герпеса или хотя бы снижения частоты вспышек вирусов герпеса важно укреплять иммунитет, избегать длительного пребывания на солнце или ветру, а также тщательно продумывать сбалансированное питание - необходимо соблюдать режим питания, при необходимости дополнительно принимать витамины, минералы, полезные омега жирные кислоты и другие препараты, следует употреблять достаточное количество жидкости. Не менее важно уметь сохранять психологическое и эмоциональное равновесие, не погружаться в отрицание, принимать себя, других и мир. Человеку необходимы физические нагрузки, свежий воздух, сбалансированный режим сна и бодрствования, особенно важен и ценен сон в то время, когда организм наиболее полноценно восстанавливает свои физические и психологические ресурсы, то есть между десятью часами вечера и шесть часов утра. Здоровый образ жизни особенно важен зимой и ранней весной, когда организм ослаблен после длительного пребывания в помещении, менее качественного питания, более частых заболеваний и общего недостатка энергии", - дополняет фармацевт Apotheka Лайла Залите.