Лихорадка на губах имеет свойство появляться в самые неподходящие моменты, вызывая не только эстетический дефект, но и боль и дискомфорт. Возбудителем лихорадки - вирусом герпеса - инфицировано до 90 % населения земного шара, и, хотя ежедневно он не проявляет активности, то при снижении иммунитета вирус активизируется, проявляясь в виде герпеса. Каковы стадии развития герпеса, как правильно его лечить и чего не следует делать, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Простуда на губе: как правильно лечить и чего лучше не делать?
Причиной лихорадки на губах является вирус герпеса, который можно разделить на восемь различных типов. Наиболее распространенным является подтип HSV-1 (Herpes Simplex 1), который вызывает образование лихорадки на слизистой оболочке рта, на губах, возле носа или в носу, а также на щеках или подбородке. В переводе с греческого слово герпеин означает "ползучий", обозначая таким образом хроническое, латентное и рецидивирующее течение этого заболевания. Вирус герпеса известен уже более 110 лет, и считается, что примерно 60-90% населения инфицировано этим вирусом, то есть является его носителем. После первичного заболевания вирус остается в организме человека в неактивной или латентной форме в скоплениях в нервных ганглиях, пока снова не активируется под воздействием различных факторов, вызывая герпес или лихорадку.
Вирус герпеса может проникнуть в организм человека через кожу или слизистые оболочки, а заразиться в большинстве случаев можно только при тесном контакте, например, при поцелуе, поднесении ко рту руки, на которую попали частицы вируса и т. д. Хотя считается, что этот вирус не отличается особой устойчивостью во внешней среде, все же существует возможность заражения при использовании личных предметов заболевшего человека, таких как чашка, столовые принадлежности, декоративная косметика, другое.
"Если герпес дал о себе знать один раз, скорее всего, он появится снова. Вирус герпеса активирует ряд различных неблагоприятных факторов или их комбинаций - обморожение, сквозняк, телесные повреждения, прием некоторых лекарственных препаратов, чрезмерное УФ-облучение, различные внутренние процессы, такие как снижение иммунитета, эмоциональный стресс, другие вирусные заболевания, усталость, недосыпание, неправильное питание, лишний вес и другое. Лекарства, которое могло бы вылечить этот тип HSV, нет, но можно уменьшить вероятность повторного возникновения герпеса. Необходимо снижать ежедневный стресс и укреплять организм, таким образом защищая его от неблагоприятного воздействия окружающей среды", - отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
От легкого пощипывания до струпьев: четыре стадии герпеса
Развитие герпеса делят на четыре отдельных стадии, и время от момента возникновения герпеса до заживления обычно занимает от двух до трех недель. Следует отметить, что на протяжении всего этого периода могут возникать и другие.
1. Стадия активизации герпеса. Могут наблюдаться жжение кожи, пощипывание, зуд, покалывание или боль. Эта стадия длится примерно 24 часа, и это - лучшее время, когда удается максимально "нейтрализовать" герпес, применяя мази, содержащие ацикловир, или специальные пластыри против герпеса.
2. Стадия образования пузырьков. В месте образования герпеса появляется припухлость и пузырек или язва - их может быть один или даже несколько. Пузырек наполнен прозрачной жидкостью, содержащей вирус. На этой стадии герпеса уже невозможно нейтрализовать герпес, но с помощью препаратов, содержащих ацикловир, можно облегчить течение его развития.
3. Стадия изъявления. Пузыри разрываются, образуются влажные, болезненные язвочки. Эта стадия самая неприятная и опасная, так как инфекция легче всего передается другим людям.
4. Стадия струпьев. Начинается процесс заживления герпеса, место пузыря постепенно покрывается струпом. Чтобы не вызвать кровотечения и не оставить рубцов, струп ни в коем случае нельзя отрывать.
Лечение важно начать как можно раньше
Главное условие лечения герпеса - как можно быстрее поймать момент, когда вирус активировался и герпес начал формироваться. Помогут препараты, содержащие ацикловир или кремниевый гель - они создадут на воспаленном участке своеобразную пленку, которая предотвратит дальнейшее развитие язвы. Проконсультировавшись с фармацевтом, также можно использовать препараты из натуральных ингредиентов. На начальном этапе будут полезны настойка календулы, масло чайного дерева или 40% спиртовой раствор. Если в течение 10 дней при использовании безрецептурных препаратов улучшения не наблюдается, рекомендуется обратиться к врачу, который оценит ситуацию и, возможно, порекомендует противовирусные препараты для приема внутрь", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Обрабатывая пораженные герпесом участки, особое внимание следует уделять гигиене – после нанесения лекарственного средства следует тщательно вымыть руки, при этом при образовании волдырей следует следить, чтобы инфицированная жидкость не попала на другие предметы. Хотя герпес в конечном итоге исчезнет без лечения, существует риск того, что процесс заживления займет гораздо больше времени, к тому же существует большая вероятность осложнений и рецидивов.
Чего нельзя делать: противоречивые народные методы и распространенные ошибки
- Не обрабатывайте герпес зубной пастой - ментол может иметь временный эффект, охлаждая пораженное вирусом место, но может вызвать дополнительные осложнения, препятствуя язве дышать и тем самым способствуя воспалению.
- Не используйте ушную серу - народный метод гласит, что неприятные ощущения, вызванные герпесом, поможет уменьшить ушная сера, однако это не помогает процессу лечения, к тому же сера - нестерильное средство, и такой метод не является гигиеничным.
- Не прокалывайте инфекционные волдыри - при этом жидкость, скопившаяся в пузырях, вытечет, и инфекция может попасть в другое место.
- Не рекомендуется наносить декоративную косметику на герпес - она препятствует дыханию пораженного участка, что может привести к воспалению и замедлить процесс заживления герпеса.
- Ограничьте контакты с окружающими - чтобы не передавать вирус дальше, рекомендуется избегать больших скоплений людей и ограничивать бытовые контакты как минимум в течение первых трех дней.
Как защитить себя от повторного проявления герпеса?
"Чтобы избежать появления герпеса или хотя бы снижения частоты вспышек вирусов герпеса важно укреплять иммунитет, избегать длительного пребывания на солнце или ветру, а также тщательно продумывать сбалансированное питание - необходимо соблюдать режим питания, при необходимости дополнительно принимать витамины, минералы, полезные омега жирные кислоты и другие препараты, следует употреблять достаточное количество жидкости. Не менее важно уметь сохранять психологическое и эмоциональное равновесие, не погружаться в отрицание, принимать себя, других и мир. Человеку необходимы физические нагрузки, свежий воздух, сбалансированный режим сна и бодрствования, особенно важен и ценен сон в то время, когда организм наиболее полноценно восстанавливает свои физические и психологические ресурсы, то есть между десятью часами вечера и шесть часов утра. Здоровый образ жизни особенно важен зимой и ранней весной, когда организм ослаблен после длительного пребывания в помещении, менее качественного питания, более частых заболеваний и общего недостатка энергии", - дополняет фармацевт Apotheka Лайла Залите.
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