Латвийская компания будет производить настольные игры про Гарри Поттера

С киностудией подписан лицензионный договор, что значит, что Brain Games создаст игру с персонажами и визуальным оформлением из фильмов о Гарри Поттере, которая будет продаваться в большинстве стран мира.

Часть выручки от этой игры пойдет Warner Brothers, но других деталей соглашения компания раскрыть не может.

Ожидается, что игра поступит в продажу в середине или второй половине этого года однако конкретной даты не называется.

Как отметила представитель компании, новая игра обязательно будет доступна и в Латвии. Кроме того, не исключено, что Латвия станет первой страной, где игра появится на рынке, так как компания планирует производить большую часть тиража игры в Латвии на новом производстве Brain Games под названием Folded Box.