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Латвийская компания будет производить настольные игры про Гарри Поттера

rus.tvnet.lv
Латвийская компания будет производить настольные игры про Гарри Поттера
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Мир Гарри Поттера. Иллюстративное фото
Мир Гарри Поттера. Иллюстративное фото Фото: Ludovic Farine/Shutterstock

Латвийский разработчик и торговец настольных игр SIA Brain Games заключил договор с компанией индустрии кино и развлечений из США Warner Brothers на разработку настольной игры в тематике фильмов о Гарри Поттере. Об этом агентству LETA рассказала представитель компании Лига Луговия.

С киностудией подписан лицензионный договор, что значит, что Brain Games создаст игру с персонажами и визуальным оформлением из фильмов о Гарри Поттере, которая будет продаваться в большинстве стран мира.

Часть выручки от этой игры пойдет Warner Brothers, но других деталей соглашения компания раскрыть не может.

Ожидается, что игра поступит в продажу в середине или второй половине этого года однако конкретной даты не называется.

Как отметила представитель компании, новая игра обязательно будет доступна и в Латвии. Кроме того, не исключено, что Латвия станет первой страной, где игра появится на рынке, так как компания планирует производить большую часть тиража игры в Латвии на новом производстве Brain Games под названием Folded Box.

Луговия сообщила, что новая настольная игра будет адаптацией созданной в Латвии игры ICECOOL, которая получила несколько международных наград и популярность во всем мире. В настоящее время ICECOOL доступна как в классическом, так и в цифровом формате, что было реализовано Brain Games в сотрудничестве с эстонским разработчиком цифровых игр Simple Magic.

Эта игра доступна в цифровом виде на платформе Roblox, где она в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Это значит, что она будет улучшена и усовершенствована, благодаря пользователям. 

Луговия отметила, что цифровая версия находится в бесплатном доступе. Simple Magic вложила большие инвестиции в этот проект.

"Мы сможем судить о том, окупился ли этот проект через несколько месяцев или год", - добавила представитель компании Brain Games.

Компания Brain Games зарегистрирована в 2004 году, ее уставной капитал составляет 71 120 евро, согласно информации Firmas.lv. В 2021 году компания работала с оборотом в 3,135 млн евро, что на 19,6% больше, чем годом ранее, а прибыль Brain Games увеличилась на 25,6% - до 375 431 евро. Единственным владельцем Brain Games является Эгилс Грасманис.

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