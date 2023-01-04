Массовая гибель российских военных под обстрелом в Макеевке: как это объясняют в России?

"Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали", - говорит жена одного из мобилизованных. Супруга другого мобилизованного сообщила, что раненых доставили в госпиталь в Ростовскую область. "Мне муж написал просто несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще парни, голые ходят там. В шлепках, кто выжил. Ничего нет: ни вещей, ни лекарств, ни денег, не еды... Ужас просто", - рассказала она.

Кто виноват?

Мнения российских "военкоров" и блогеров по поводу того, кто несёт ответственность за случившееся, разделились. Одни винят во всём самих мобилизованных - якобы они активно пользовались телефонами с российскими сим-картами в новогоднюю ночь и тем самым выдали своё расположение. Другие считают, что виновно командование, разместившее военных кучно, да еще и рядом со складом боеприпасов. Третьи подозревают местных информаторов, связанных с ВСУ, и не исключают даже предательство.

В результате попадания нескольких ракет от "Хаймарса" здание ПТУ полностью разрушено Фото: Reuters

Источник ВЧК-ОГПУ скептически относится к сообщениям об использовании сотовой связи как причине точного удара по ПТУ в Макеевке.