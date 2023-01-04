В конце прошлой недели в поезде по дороге в Тукумс заснул пассажир. Он проснулся на станции Tukums-1, где обнаружил, что у него из кармана украли смартфон и сумку и вещами примерно на три тысячи евро, сообщает передача Bez Tabu.
У парня в поезде украли дорогие вещи. Видеокамеры помочь не смогли - они слишком старые
Позднее телефон парню удалось найти. Его вор выбросил в мусорный контейнер у станции Tukums-1, это наводит на мысль, что и сам злоумышленник вышел из поезда именно там.
Однако камеры видеонаблюдения вора рассмотреть не позволяют, так как они слишком старые и находятся в плохом техническом состоянии.
Парень рассказывает, что связался с предприятием Latvijas dzelzceļš, которое обслуживает вокзалы, однако его представители заинтересованы помочь не были.
Принимая во внимание, что станция Tukums-1 - муниципальная собственность, за станции видеонаблюдения поблизости ответственность несет и самоуправление Тукумского края, указали в LDs.
В свою очередь Государственная полиция сообщает, что в связи с кражей начат уголовный процесс.
Госполиция указывает, что расследование могли бы облегчить качественные записи с камер видеонаблюдения, однако они - не единственный фактор в выяснении личности виновного.
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