Звезда "Мстителей" Джереми Реннер вышел на связь из больницы

Во время уборки снего около дома, автомобиль наехал на Реннера. Актер потерял много крови. Медики оценивали состояние 51-летнего актера, как критическое. Позже Джереми вышел на связь с поклонниками в соцсетях.

"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас не слишком в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", - написал Реннер.

Публикацию актер сопроводил фотографией. На снимке видно, что у Реннера синяк под глазом и сильно пострадала левая часть лица: на ней кровоподтеки и ссадина.

Напомним, Джереми Реннер получил известность благодаря роли Соколинного глаза в картинах киновселенной Marvel. Кроме этого он снимался в таких картинах как "Повелитель бури" (2008), "Город воров" (2010), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011), "Эволюция Борна" (2012), "Охотники на ведьм" (2013), "Ветреная река" (2017) и другие.