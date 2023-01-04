Голливудский актер Джереми Реннер (Jeremy Renner), пострадавший в результате несчастного случая во время уборки снега, опубликовал селфи из больницы.
Звезда "Мстителей" Джереми Реннер вышел на связь из больницы
Во время уборки снего около дома, автомобиль наехал на Реннера. Актер потерял много крови. Медики оценивали состояние 51-летнего актера, как критическое. Позже Джереми вышел на связь с поклонниками в соцсетях.
"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас не слишком в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", - написал Реннер.
Публикацию актер сопроводил фотографией. На снимке видно, что у Реннера синяк под глазом и сильно пострадала левая часть лица: на ней кровоподтеки и ссадина.
Напомним, Джереми Реннер получил известность благодаря роли Соколинного глаза в картинах киновселенной Marvel. Кроме этого он снимался в таких картинах как "Повелитель бури" (2008), "Город воров" (2010), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011), "Эволюция Борна" (2012), "Охотники на ведьм" (2013), "Ветреная река" (2017) и другие.
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