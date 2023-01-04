Договор подписан: в Preses Nama Kvartāls откроется Rimi

Застройка проекта Preses Nama Kvartāls на левом берегу Даугавы будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе будет возведен многофункциональный центр площадью 40 000 кв. м., объединяющий розничную торговлю, спортивные и медицинские услуги, зону общественного питания и трехуровневую наземную автостоянку на 1000 парковочных мест co станциями зарядки для электромобилей и охраняемой велопарковкой, оборудованной душевыми.

На крыше мультифункционального центра, на пятом этаже будет построено первое в Балтии футбольное поле, рядом с которым появятся озелененные террасы и кафе. Мультифункциональный центр будет соединен с 11-этажным бизнес-центром площадью 26 000 кв. м. класса "А", отвечающим стандартам сертификата BREEAM EXCELLENT.

Девелопер проекта - Lords LB Special Fund V. Авторами первой очереди проекта является латвийское архитектурное бюро Arhis Arhitekti и датская компания Arrow Architects.

В строительство первой очереди запланированы инвестиции на сумму более чем 100 млн евро.

Строительство началось в марте 2021 года, согласно плану, реализация первой очереди завершится весной 2024 года.

Компанией Lords LB Special Fund V управляет Lords LB Asset Management - общество по управлению инвестициями, лицензированное Банком Литвы. С 2008 года оно предоставляет услуги институциональным и частным инвесторам. Сегодня предприятие управляет 16 фондами: 12 фондами недвижимости, одним фондом частного капитала, одним фондом энергетики и инфраструктуры и двумя инвестиционными компаниями.

В конце 2022 года портфель управляемых активов Lords LB Asset Management оценивался в 802 миллиона евро.