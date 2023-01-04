В США впервые казнили трансгендерного человека

Маклоклин стала первым трансгендерным человеком, казненным в США, и первым человеком, в отношении которого в США был приведен в исполнение смертный приговор в 2023 году.

Эмбер Маклоклин была признана виновной в убийстве подруги в 2003 году в Сент-Луисе. Суд счел доказанным тот факт, что Маклоклин еще в бытность мужчиной изнасиловала и зарезала бывшую партнершу Беверли Гюнтер.

Присяжные признали Маклоклин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. Тогда в дело вмешался судья и приговорил обвиняемую к смертной казни.

Резонансное дело

Дело Маклоклин вызвало широкий резонанс в США. Адвокаты настаивали на замене смертной казни пожизненным тюремным заключением, ссылаясь на то, что смертный приговор был вынесен одним-единственным судьей и не отражал мнения общественности в лице присяжных.