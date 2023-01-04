Ср, 4.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В США впервые казнили трансгендерного человека

Deutsche Welle Сергей Ромашенко
В США впервые казнили трансгендерного человека
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Эмбер Маклоклин
Эмбер Маклоклин Фото: Jeremy S. Weis/Federal Public Defender Office/AP/picture alliance

В США казнена женщина-трансперсона, признанная виновной в убийстве. Власти зафиксировали смерть 49-летней Эмбер Маклоклин поздно вечером во вторник, 3 января, после впрыскивания ей инъекции с ядом в одной из тюрем штата Миссури.

Маклоклин стала первым трансгендерным человеком, казненным в США, и первым человеком, в отношении которого в США был приведен в исполнение смертный приговор в 2023 году.

Эмбер Маклоклин была признана виновной в убийстве подруги в 2003 году в Сент-Луисе. Суд счел доказанным тот факт, что Маклоклин еще в бытность мужчиной изнасиловала и зарезала бывшую партнершу Беверли Гюнтер.

Присяжные признали Маклоклин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. Тогда в дело вмешался судья и приговорил обвиняемую к смертной казни.

Резонансное дело

Дело Маклоклин вызвало широкий резонанс в США. Адвокаты настаивали на замене смертной казни пожизненным тюремным заключением, ссылаясь на то, что смертный приговор был вынесен одним-единственным судьей и не отражал мнения общественности в лице присяжных.

В письме губернатору Миссури они также указывали на тяжелое детство Маклоклин (приемный отец избивал ее дубинкой и пытал электрошокером) и психические расстройства. Против казни Маклоклин выступили также два конгрессмена и многие влиятельные люди в США.

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх