С 4 по 8 февраля Фестиваль общения LAMPA приглашает любого желающего стать соавтором программы фестиваля, подав заявку на проведение своего мероприятия, в основе которого – живое общение. Нынешним летом фестиваль состоится 9 и 10 июня в Цесисе, объединив самых разных собеседников в поиске ответов на вопросы, значимые как для общества, так и для каждого из нас.
Открыт прием заявок на проведение мероприятий в рамках Фестиваля общения LAMPA
В этом году LAMPA вновь приглашает щедрые на идеи умы – организации и частных лиц – стать создателями программы фестиваля. В выборе тем, формата и участников ограничений нет, и каждый может подать заявку на проведение мероприятия продолжительностью в один-полтора часа, или предложить программу мероприятий на оба дня фестиваля – на латышском, русском и английском языках. Все заявки участвуют в конкурсе, но число мероприятий ограничено, поэтому организаторы фестиваля призывают сотрудничать, а именно обдумать возможность проведения своего мероприятия совместно с какой-либо организацией.
"Нередко умение сотрудничать является недостающим элементом для воплощения блестящего замысла, и это всегда было вектором движения для нас, имея в виду как проведение фестиваля, так и вне его. В этом году мы настоятельно советуем рассмотреть возможность сотрудничества – ведь заявок с каждым годом становится больше. Творческих, ценных и содержательных идей для мероприятий больше, чем мест на LAMPA, поэтому, отправляя заявку на проведение мероприятия, я приглашаю авторов к сотрудничеству с другими организациями и активистами. Это может стать замечательной возможность расширить свой взгляд на вещи и увеличить аудиторию. Мы открыты! С нетерпением ждём заявки на проведение мероприятий, чтобы вместе создать богатую и разнообразную программу фестиваля", - говорит куратор программы фестиваля, Эгита Прама.
Также она приглашает 11 января в 16:00 на бесплатный онлайн семинар об организации мероприятий всех, кто обдумывает возможность подать заявку.
Существуют три возможности участия – провести одно мероприятие на одной из фестивальных сцен, организовать собственную двухдневную программу мероприятий на своей сцене, или же провести серию мероприятий в небольшой палатке (это могут быть, к примеру, игры, викторины, консультации и др.).
Для посетителей участие в фестивале бесплатное, поэтому расходы покрываются из грантов, пожертвований и взносов, перечисляемых организаторами мероприятий. Размер взноса зависит от формата участия, однако можно подать заявку и на бесплатное участие.
- Фонд открытого общества Dots, предлагает ограниченное количество мест для бесплатного участия частным лицам, организациям, учреждениям и общественным предприятиям.
- Представительство British Council на сцене Reģionu предлагает бесплатное участие организациям и частным лицам, чья основная деятельность или место жительства находятся за пределами Риги, и чьи темы мероприятий обращены к событиям, значимым для местных сообществ, и вопросам, затрагивающим латвийские регионы.
- Swedbank предлагает подать заявки на бесплатное участие на сцене Ilgtspēja частным лицам и организациям, чьи мероприятия связаны с темами окружающей среди и климата, а также социальной устойчивости и эффективного управления.
Более подробная информация о порядке подач заявок на организацию мероприятий и проведение фестиваля здесь.
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