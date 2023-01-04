Открыт прием заявок на проведение мероприятий в рамках Фестиваля общения LAMPA

В этом году LAMPA вновь приглашает щедрые на идеи умы – организации и частных лиц – стать создателями программы фестиваля. В выборе тем, формата и участников ограничений нет, и каждый может подать заявку на проведение мероприятия продолжительностью в один-полтора часа, или предложить программу мероприятий на оба дня фестиваля – на латышском, русском и английском языках. Все заявки участвуют в конкурсе, но число мероприятий ограничено, поэтому организаторы фестиваля призывают сотрудничать, а именно обдумать возможность проведения своего мероприятия совместно с какой-либо организацией.

"Нередко умение сотрудничать является недостающим элементом для воплощения блестящего замысла, и это всегда было вектором движения для нас, имея в виду как проведение фестиваля, так и вне его. В этом году мы настоятельно советуем рассмотреть возможность сотрудничества – ведь заявок с каждым годом становится больше. Творческих, ценных и содержательных идей для мероприятий больше, чем мест на LAMPA, поэтому, отправляя заявку на проведение мероприятия, я приглашаю авторов к сотрудничеству с другими организациями и активистами. Это может стать замечательной возможность расширить свой взгляд на вещи и увеличить аудиторию. Мы открыты! С нетерпением ждём заявки на проведение мероприятий, чтобы вместе создать богатую и разнообразную программу фестиваля", - говорит куратор программы фестиваля, Эгита Прама.