Президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад усилить поддержку ВСУ, чтобы сорвать планы Кремля по перелому хода войны новой мобилизацией. Rus.Postimees еще в начале декабря сообщал о подготовке к новой волне мобилизации в РФ, которая может начаться сразу после новогодних праздников.
Зеленский: В России готовится новая волна мобилизации
Владимир Зеленский уверен, что Путин попытается переломить ситуацию на фронтах в том числе с помощью новой волны мобилизации в РФ. Об этом он заявил после серии переговоров с иностранными коллегами.
"Только что говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня. Мы начали этот год сразу с того, что самое необходимое Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение", – заявил украинский лидер.
Зеленский уточнил, что Украина готовится сорвать сценарий Москвы, потому что "террористы должны проиграть".
"Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", – сказал президент Украины, рассказав, что Норвегия обещала помочь Киеву газом до конца зимы, а власти Великобритании и Нидерландов солидарны с Киевом в том, что реванш Кремля недопустим.
О том, что Кремль неминуемо объявит новую волну мобилизации, накануне нового года заявил и министр обороны Украины Алексей Резников, обращаясь к гражданам России.
"Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси", – утверждал Резников в видеообращении.
Еще в начале декабря о подготовке к новой волне мобилизации сообщали источники Rus.Postimees в РФ. О том, что Путин лгал, когда в начале ноября утверждал о завершении мобилизации, Rus.Postimees рассказывали эксперты.
На этом фоне в России от имени "вдов военнослужащих" начались информационные вбросы о необходимости закрытия границ для российских мужчин и объявления тотальной мобилизации. 2 января в соцсетях появилось соответствующее обращение ранее неизвестной организации "солдатские вдовы России".
Заявление появилось после массовой единовременной гибели десятков российских мобилизованных в Макеевке. В новогоднюю ночь ВСУ ударили по зданию ПТУ на окраине Донецка, где были расквартированы сотни российских военнослужащих. По украинским данным погибли несколько сотен бойцов ВС РФ. На четвертый день послу удара Россия подтверждает 89 погибших.
О том, что нынешний Кремль не может рассчитывать на военные успехи без всеобщей мобилизации, накануне заявил известный российский политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
Страх всеобщей мобилизации - один из главных страхов Россиян в 2022 году, рассказывал Rus.Postimees в интервью директор независимой от российских властей службы социологии "Левада-центр" Денис Волков.
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