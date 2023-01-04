Зеленский: В России готовится новая волна мобилизации

"Только что говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня. Мы начали этот год сразу с того, что самое необходимое Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение", – заявил украинский лидер.