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Как понять, что я ощутила оргазм?

rus.tvnet.lv Egoiste
,
Как понять, что я ощутила оргазм?
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Фото: Shutterstock

"Много говорится о том, что большинство женщина ни чуть не испытывают оргазм. Как же узнать - испытала или нет?" - спрашивает читательница Л. 

Фото: Иева Симане

Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане

Привет, Л.

Спасибо за вопрос.

Исследования свидетельствуют, что около 35% женщин никогда не испытывали оргазм

Оргазм - это ни с чем не сравнимое чувство завершенности. Если это чувство не было испытано, то можно смело сказать, что оргазм не испытан.

Во время оргазма одновременно сокращаются все мышцы тазовой диафрагмы - сфинктерные мышцы уретры, влагалища и заднего прохода.

У женщины учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление.

Кожа на щеках и груди становится розовой. Может быть, что ее таз может "шататься" и напрягать другие группы мышц. Все напряжение, накопившееся в теле, высвобождается.

Сексуальное возбуждение, похоть и оргазм являются почти универсальными переживаниями, но когда и как мы их испытываем, во многом зависит от чувствительности и стимуляции наших педалей "тормоза" и "газа", т. е. активной СТС - сексуальной тормозной системы, или неактивной ССВ - сексуальной системы включения.

Мы изучаем эти вопросы на индивидуальных сессиях с моими клиентами.

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