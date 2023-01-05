"Много говорится о том, что большинство женщина ни чуть не испытывают оргазм. Как же узнать - испытала или нет?" - спрашивает читательница Л.
Внимание!
Как понять, что я ощутила оргазм?
Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане
Привет, Л.
Спасибо за вопрос.
Исследования свидетельствуют, что около 35% женщин никогда не испытывали оргазм.
Оргазм - это ни с чем не сравнимое чувство завершенности. Если это чувство не было испытано, то можно смело сказать, что оргазм не испытан.
Во время оргазма одновременно сокращаются все мышцы тазовой диафрагмы - сфинктерные мышцы уретры, влагалища и заднего прохода.
У женщины учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление.
Кожа на щеках и груди становится розовой. Может быть, что ее таз может "шататься" и напрягать другие группы мышц. Все напряжение, накопившееся в теле, высвобождается.
Сексуальное возбуждение, похоть и оргазм являются почти универсальными переживаниями, но когда и как мы их испытываем, во многом зависит от чувствительности и стимуляции наших педалей "тормоза" и "газа", т. е. активной СТС - сексуальной тормозной системы, или неактивной ССВ - сексуальной системы включения.
Мы изучаем эти вопросы на индивидуальных сессиях с моими клиентами.
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