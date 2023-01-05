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Латвия производит больше электричества, чем потребляет. Все из-за высокого уровня воды

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Латвия производит больше электричества, чем потребляет. Все из-за высокого уровня воды
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Ледоход на Даугаве возле Даугавпилса. Иллюстративное фото
Ледоход на Даугаве возле Даугавпилса. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

В четверг, 5 января, уровень воды в большинстве рек снижается, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Гауе уровень воды в основном стабилен, в реке Огре он снижается, а в Большой Югле у Закюмуйжи еще не начал падать.

Уровень воды продолжает постепенно повышаться в Даугаве, а также в верховьях Айвиексте.

Вода еще продолжает подниматься в Дубне, Мисе и Ирбе. В остальных реках уровень воды колеблется или понижается.

Благодаря высокому уровню воды на даугавских гидроэлектростанциях Латвия в настоящее время производит больше электроэнергии, чем потребляет, свидетельствуют данные Augstsprieguma tīkls.

В ближайшие дни под влиянием морозов уровень воды в реках будет снижаться более быстрыми темпами, лишь в определенные периоды, в связи с образованием и уплотнением льда, он может повышаться.

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