Бусулис: "Не хочу, чтобы людям было плохо, когда они слышат песню на русском языке"

Его не смущает такое отрицание, и он "продолжает свой путь просветления".

Артист отмечает, что для выхода на российский рынок было вложено много труда: "Ну да, а что делать? Ничего! Работа проделана огромная, в жертву принесена семья. Мы все работали - наша команда, представители из России. Они интеллигентные люди, которые понимают, что происходит, они знают, что я не против народа России, а только против существующей власти, политической элиты, и я ничего не собираюсь делать при этом режиме.

Я думаю, что ни один человек со здравым смыслом ничего там делать не будет. Это другой мир.

Конечно, есть ностальгия, немного грусть по большим залам, по тысячам слушателей. Четыре тысячи в одном зале, семь - в другом... И совсем другая волна аплодисментов. Мне понравились эти контрасты. Конечно, я грущу и из-за концертного зала "Дзинтари".

Интарс Бусулис подчеркивает, что если до сих пор они ориентировались только на Россию, то теперь рассматривают идею смотреть в сторону Израиля и Запада.

"Письма тоже приходят из-за океана. Нам говорят, что хотели бы перестать слышать русский язык на концертах, но у нас программа на три часа. Куда нам деть эти песни?! Как-то не хочется бросать. Потому что песни действительно хорошие. Но я тоже не хочу заставлять людей чувствовать себя плохо, когда они слышат песню на русском языке. Я хочу, чтобы им было хорошо. Это очень странное время. К сожалению, все русское немного испорчено", - резюмирует он.

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