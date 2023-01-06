Латвийский музыкант Интарс Бусулис в этом году готовится выпустить новый альбом. В интервью журналу Una он признался, что собирается развивать свои творческие амбиции в сторону Израиля.
Бусулис: "Не хочу, чтобы людям было плохо, когда они слышат песню на русском языке"
Интарс Бусулис, который ранее активно выступал с концертами в России, но после войны в Украине резко осудил агрессию Владимира Путина, теперь активно доказывает, что больше не боится делиться своими мыслями в социальных сетях и не только.
"Если говорить о политике, то раньше я испытывал пиетет к тем, кого знал. Кто был патриотом Латвии, хотя не лояльным до конца. Раньше я закрывал на это глаза, а сейчас… Может быть, я не могу прямо сказать, но через соцсети я стараюсь высказывать свое мнение, обращаюсь, уговариваю перейти на правильную сторону. Иначе мне сложно общаться с людьми, которые против моих убеждений. После всех публикаций, которыми я поделился в Instagram, люди, которые раньше улыбались и были добры, даже мои поклонники, которые раньше очень любили Бусулиса, вдруг стали самыми большими врагами.
Они называли меня уродом и дерьмом,
и я стал думать, кто эти люди - действительно ли они фанаты или же сменили объект обожания и теперь любят Путина?" - говорит Бусулис.
Его не смущает такое отрицание, и он "продолжает свой путь просветления".
Артист отмечает, что для выхода на российский рынок было вложено много труда: "Ну да, а что делать? Ничего! Работа проделана огромная, в жертву принесена семья. Мы все работали - наша команда, представители из России. Они интеллигентные люди, которые понимают, что происходит, они знают, что я не против народа России, а только против существующей власти, политической элиты, и я ничего не собираюсь делать при этом режиме.
Я думаю, что ни один человек со здравым смыслом ничего там делать не будет. Это другой мир.
Конечно, есть ностальгия, немного грусть по большим залам, по тысячам слушателей. Четыре тысячи в одном зале, семь - в другом... И совсем другая волна аплодисментов. Мне понравились эти контрасты. Конечно, я грущу и из-за концертного зала "Дзинтари".
Интарс Бусулис подчеркивает, что если до сих пор они ориентировались только на Россию, то теперь рассматривают идею смотреть в сторону Израиля и Запада.
"Письма тоже приходят из-за океана. Нам говорят, что хотели бы перестать слышать русский язык на концертах, но у нас программа на три часа. Куда нам деть эти песни?! Как-то не хочется бросать. Потому что песни действительно хорошие. Но я тоже не хочу заставлять людей чувствовать себя плохо, когда они слышат песню на русском языке. Я хочу, чтобы им было хорошо. Это очень странное время. К сожалению, все русское немного испорчено", - резюмирует он.
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Una!
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