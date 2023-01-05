На полгода закроют участок Густава Земгала гатве в Пурвциемсе

Участок Густава Земгала гатве будет закрыт с сегодняшнего дня, 5 января, до 31 мая. В это время будут проведены строительные работы 1-го этапа участка Восточной магистрали улица Иерикю - улица Виеталвас. В этот период также будет ограничено движение транспортных средств по улице Вайдавас на участке от ул. Дзелзавас до ул. Унияс.

Ответственное за выполнение работ объединение поставщиков ACB un Tilts обязано обеспечить объездной путь, разместить дорожные знаки для транспортных средств и организовать доступ к жилым домам и предприятиям, расположенным на указанных участках улиц. Так же ACB un Tilts обязано обеспечить движение общественного транспорта путем размещения на закрытых остановках информации о ближайших точках, где можно сесть на общественный транспорт.

Временная остановка будет создана на Густава Земгала гатве возле Дворца культуры ВЭФ и на улице Вайдавас за пересечением с улицей Иерикю (в направлении в Пурвциемс и Плявниеки). Будут закрыты остановки общественного транспорта "Улица Старкю" на Густава Земгала гатве и "Улица Унияс" на улице Кастранес.

Как сообщалось, стоимость первой части строительства Восточной магистрали составляет 37 873 020 евро, а второй очереди - 27 759 471 евро.