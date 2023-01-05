Бывший президент Украины и противник протестов на Майдане Виктор Янукович в начале марта по указанию Кремля отправился в Минск, чтобы дождаться, когда российские войска оккупируют столицу Украины Киев, сообщают украинские СМИ УНИАН.
Украина: в марте 2022-го Янукович приехал в Минск, где ждал взятия Киева
Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, Янукович прибыл в Минск 7 марта. По планам России, к этому сроку, после начавшегося 24 февраля полномасштабного военного вторжения, Россия намеревалась занять Киев.
Скорее всего, после оккупации Киева Януковича, находящегося в Минске, должны были объявить "легитимным президентом Украины".
Данилов указал, что Россия планировала занять Киев на первом этапе вторжения, а всю Украину - на втором. Все это планировать провернуть за 19 дней.
Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. В пиковые дни протестного движения на Майдане он бежал в Россию, где находится до сих пор. В отношении него в Украине возбуждено несколько уголовных дел.
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