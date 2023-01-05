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Украина: в марте 2022-го Янукович приехал в Минск, где ждал взятия Киева

rus.tvnet.lv
Украина: в марте 2022-го Янукович приехал в Минск, где ждал взятия Киева
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Бывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото: AP/Scanpix

Бывший президент Украины и противник протестов на Майдане Виктор Янукович в начале марта по указанию Кремля отправился в Минск, чтобы дождаться, когда российские войска оккупируют столицу Украины Киев, сообщают украинские СМИ УНИАН.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, Янукович прибыл в Минск 7 марта. По планам России, к этому сроку, после начавшегося 24 февраля полномасштабного военного вторжения, Россия намеревалась занять Киев.

Скорее всего, после оккупации Киева Януковича, находящегося в Минске, должны были объявить "легитимным президентом Украины".

Данилов указал, что Россия планировала занять Киев на первом этапе вторжения, а всю Украину - на втором. Все это планировать провернуть за 19 дней.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. В пиковые дни протестного движения на Майдане он бежал в Россию, где находится до сих пор. В отношении него в Украине возбуждено несколько уголовных дел.

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