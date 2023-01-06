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В Риге загорелась стена магазина Maxima. Эвакуированы 200 человек

rus.tvnet.lv
В Риге загорелась стена магазина Maxima. Эвакуированы 200 человек
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Магазин Maxima. Иллюстративное фото
Магазин Maxima. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В Риге в пятницу, 6 января, загорелась стена супермаркета Maxima, сообщило агентство LETA.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA подтвердили, что вызов на улицу Карля Улманя гатве, поступил в 12:21. Там горело строение площадью десять квадратных метров и стена примыкающего здания площадью 25 квадратных метров.

До приезда VUGD из здания эвакуировали 200 человек.

К 13:26 работы на месте происшествия были завершены.

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