Как сообщает Талсинский участок Госполиции, пропавшая Кристия найдена в целости и сохранности.
Фото ⟩ Найдена молодая девушка, которую разыскивала полиция
Найдена молодая девушка, которую разыскивала полиция
Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках девушки. Как сообщалось ранее, девушка 2007 года рождения пропала 4 января по дороге из Колки в Талси.
Пропавшая была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные полусапоги.
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