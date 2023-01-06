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Фото ⟩ Найдена молодая девушка, которую разыскивала полиция

rus.tvnet.lv
Найдена молодая девушка, которую разыскивала полиция
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Дрон, иллюстративное фото.
Дрон, иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Как сообщает Талсинский участок Госполиции, пропавшая Кристия найдена в целости и сохранности. 

Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках девушки. Как сообщалось ранее, девушка 2007 года рождения пропала 4 января по дороге из Колки в Талси.

Пропавшая была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные полусапоги.

Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки
Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки Фото: Госполиция

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