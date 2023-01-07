Сб, 7.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ На улице Дзелзавас в Риге загорелся автомобиль

rus.tvnet.lv
На улице Дзелзавас в Риге загорелся автомобиль
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Rus TVNET

В субботу днем, 7 января, на перекрестке улиц Дзелзавас и Улброкас в Риге загорелся автомобиль. Как сообщили RUS TVNET очевидцы, на место происшествия прибыли все оперативные службы - и пожарные, и Служба неотложной помощи, и Государственная полиция.

RUS TVNET обратился за подробностями в Государственную полицию и Пожарно-спасательную службу.

На данный момент нет информации о пострадавших. Выясняются подробности происшествия.

Видео: Горящий автомобиль

Фото: Горящий автомобиль

Горящая машина в Риге
Горящая машина в Риге Фото: Очевидец RUS TVNET

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх