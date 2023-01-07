Видео ⟩ На улице Дзелзавас в Риге загорелся автомобиль

В субботу днем, 7 января, на перекрестке улиц Дзелзавас и Улброкас в Риге загорелся автомобиль. Как сообщили RUS TVNET очевидцы, на место происшествия прибыли все оперативные службы - и пожарные, и Служба неотложной помощи, и Государственная полиция.