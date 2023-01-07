В субботу днем, 7 января, на перекрестке улиц Дзелзавас и Улброкас в Риге загорелся автомобиль. Как сообщили RUS TVNET очевидцы, на место происшествия прибыли все оперативные службы - и пожарные, и Служба неотложной помощи, и Государственная полиция.
Видео ⟩ На улице Дзелзавас в Риге загорелся автомобиль
На улице Дзелзавас в Риге загорелся автомобиль
RUS TVNET обратился за подробностями в Государственную полицию и Пожарно-спасательную службу.
На данный момент нет информации о пострадавших. Выясняются подробности происшествия.
Видео: Горящий автомобиль
Фото: Горящий автомобиль
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