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В Огре поднялся уровень воды

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В Огре поднялся уровень воды
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Река в Огре
Река в Огре Фото: "Apollo.lv" aculiecinieks

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу, 7 января, из-за скоплений льда поднялся уровень воды в реке Огре в районе города Огре.

Уровень воды на наблюдательной станции Огре поднялся с 0,9 метра в субботу утром до 1,7 метра в четыре часа дня, однако в течение следующего часа уровень воды снизился на пять сантиметров.

Поймы реки в районе города Огре начинают затапливаться, уровень воды превышает двухметровую отметку.

С другой стороны, на наблюдательной станции Лиелпечи, уровень воды продолжает постепенно снижаться. С середины недели вода отступила более чем на метр.

Потенциально опасная ситуация сохраняется в Плявинском водохранилище и над ним, где скоплений льда дополняется новыми льдинами. В связи с этим в Айзкраукльском и Екабпилсском краях объявлено оранжевое предупреждение о высоком уровне воды, которое будет действовать как минимум до понедельника, 9 января.

Желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках все еще действует на остальной территории страны.

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