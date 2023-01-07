В Огре поднялся уровень воды

Уровень воды на наблюдательной станции Огре поднялся с 0,9 метра в субботу утром до 1,7 метра в четыре часа дня, однако в течение следующего часа уровень воды снизился на пять сантиметров.

Поймы реки в районе города Огре начинают затапливаться, уровень воды превышает двухметровую отметку.

С другой стороны, на наблюдательной станции Лиелпечи, уровень воды продолжает постепенно снижаться. С середины недели вода отступила более чем на метр.

Потенциально опасная ситуация сохраняется в Плявинском водохранилище и над ним, где скоплений льда дополняется новыми льдинами. В связи с этим в Айзкраукльском и Екабпилсском краях объявлено оранжевое предупреждение о высоком уровне воды, которое будет действовать как минимум до понедельника, 9 января.

Желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках все еще действует на остальной территории страны.