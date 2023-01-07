Салюты в Сигулдском крае будут разрешены только на Новый год

В декабре прошлого года Сигулдская краевая дума внесла поправки в "Правила общественного порядка Сигулдского края". Согласно им, использование фейерверков и пиротехнических изделий будет разрешено только 31 декабря с 23:30 до 00:30. Эта норма распространяется на всю территорию края.

До настоящего времени запрет распространялся только на город Сигулду, а также на Сигулдскую, Аллажскую и Морескую волости. Но после административно-территориальной реформы эти нормы распространяются также на Малпилс, Инчукалнс, Кримулдскую и Ледургскую волости.

Муниципалитет получил положительное заключение Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, поэтому правила вступили в силу.

Напомним, что Сигулда была одним из латвийских самоуправлений, где в конце прошлого года устроили фейерверк.