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Салюты в Сигулдском крае будут разрешены только на Новый год

rus.tvnet.lv
Салюты в Сигулдском крае будут разрешены только на Новый год
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Салют. Иллюстративное фото
Салют. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

Отныне фейерверки в Сигулдском крае будут разрешены только в канун Нового года.

В декабре прошлого года Сигулдская краевая дума внесла поправки в "Правила общественного порядка Сигулдского края". Согласно им, использование фейерверков и пиротехнических изделий будет разрешено только 31 декабря с 23:30 до 00:30. Эта норма распространяется на всю территорию края.

До настоящего времени запрет распространялся только на город Сигулду, а также на Сигулдскую, Аллажскую и Морескую волости. Но после  административно-территориальной реформы эти нормы распространяются также на Малпилс, Инчукалнс, Кримулдскую и Ледургскую волости.

Муниципалитет получил положительное заключение Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, поэтому правила вступили в силу.

Напомним, что Сигулда была одним из латвийских самоуправлений, где в конце прошлого года устроили фейерверк.

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