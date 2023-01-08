СМИ: Никита Михалков переведен в реанимацию

По данным СМИ, у него диагностированы двусторонняя пневмония и интоксикация. Сообщается, что Михалков стал плохо себя чувствовать еще за несколько дней до госпитализации.

В свою очередь пресс-служба режиссера сообщила, что кинематографист госпитализирован с гриппом.

Как отмечает телеканал "360", Михалков находится в сознании, дыхание у него нормальное, однако врачи обнаружили у него признаки системного воспаления и проблемы с кишечником.

Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.

Putin's ally Nikita Mikhalkov was hospitalized in serious condition. pic.twitter.com/vQbe9OCMYO — Pkwi (@Pkwi11) January 6, 2023