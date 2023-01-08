Несколько дней назад российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован с осложнениями, вызванными Covid-19. Теперь его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию, пишут российские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы Baza и Mash и телеканал "360".
СМИ: Никита Михалков переведен в реанимацию
По данным СМИ, у него диагностированы двусторонняя пневмония и интоксикация. Сообщается, что Михалков стал плохо себя чувствовать еще за несколько дней до госпитализации.
В свою очередь пресс-служба режиссера сообщила, что кинематографист госпитализирован с гриппом.
Как отмечает телеканал "360", Михалков находится в сознании, дыхание у него нормальное, однако врачи обнаружили у него признаки системного воспаления и проблемы с кишечником.
Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.
В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.
Putin's ally Nikita Mikhalkov was hospitalized in serious condition. pic.twitter.com/vQbe9OCMYO— Pkwi (@Pkwi11) January 6, 2023
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