Детская больница призывает своевременно подготовиться к возможному заболеванию ребенка

Главврач BKUS Ренате Снипе указывает, что сейчас не только в Латвии, но и в других местах продолжают быстро распространяться различные вирусы, затрагивающие дыхательные пути - в США и разных странах Европы детские больницы переполнены, медики предупреждают об увеличении числа пациентов как с гриппом, так и с РСВ и с агрессивной стрептококковой инфекцией. В BKUS также попадает очень много детей с проявлениям респираторных вирусов - лихорадкой, насморком и кашлем, а также вызванными гастроэнтеритом рвотой и диареей. Отделения, в которые помещают детей с инфекциями, переполнены, пациентов госпитализируют и в другие отделения, сообщает агентство LETA.