Врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) рекомендуют своевременно подготовиться к тому, что ребенок может заболеть, говорится в сообщении больницы.
Детская больница призывает своевременно подготовиться к возможному заболеванию ребенка
Главврач BKUS Ренате Снипе указывает, что сейчас не только в Латвии, но и в других местах продолжают быстро распространяться различные вирусы, затрагивающие дыхательные пути - в США и разных странах Европы детские больницы переполнены, медики предупреждают об увеличении числа пациентов как с гриппом, так и с РСВ и с агрессивной стрептококковой инфекцией. В BKUS также попадает очень много детей с проявлениям респираторных вирусов - лихорадкой, насморком и кашлем, а также вызванными гастроэнтеритом рвотой и диареей. Отделения, в которые помещают детей с инфекциями, переполнены, пациентов госпитализируют и в другие отделения, сообщает агентство LETA.
Кроме того, растет заболеваемость гриппом, но в большой части случаев возбудитель заболевания не устанавливается, так как лечение заболевания симптоматическое, когда лечиться можно дома.
Чтобы защитить детей и других членов семьи от заболеваний вирусными инфекциями, BKUS рекомендует проветривать помещения, регулярно мыть руки, вакцинироваться против гриппа, оставаться дома при первых признаках заболевания, чтобы ограничить распространение инфекции, а также избегать мест, где в помещениях скапливается много людей.
Особенно BKUS обращается к родителям младенцев, которым рекомендуют воздержаться от посещения публичных мероприятий и проведения детских вечеринок, так как лечение РСВ (респираторно-синцитиального вируса человека) у детей в возрасте до шести месяцев может быть особенно тяжелым и потребовать лечения в стационаре.
Снипе напоминает, что
в домашней аптечке должны быть жаропонижающие медикаменты, например, парацетамол, ибупрофен, и, зная вес ребенка, нужно подсчитать необходимую для него дозу.
Если у родителей возникают сомнения, лучше своевременно связаться с семейным врачом и обсудить, в каких дозах нужно давать ребенку жаропонижающие средства, как долго можно ждать спада температуры, сколько жидкости нужно пить, если температура высокая.
Кроме того, Снипе напоминает, что хорошим решением в различных ситуациях являются связь с семейным врачом или консультация педиатра удаленно, что доступно также в выходные и праздничные дни. Нередко в отделении неотложной помощи и обсервации помощник врача констатирует, что здоровье и жизнь ребенка не находятся под угрозой, и тогда время ожидания в обсервационном отделении, а это означает пребывание в общих помещениях, может занять несколько часов.
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