Скончался политик и бывший министр здравоохранения Гундарс Берзиньш

Как отмечает агентство LETA, Берзиньш родился 26 сентября 1959 года под Екабпилсом. В 1983 году он окончил факультет механики и машиностроения Рижского политехнического института.

Берзиньш был депутатом 5-го Сейма от Латвийского союза крестьян. Он принимал участие в создании Народной партии, был депутатом 7-го Сейма, а затем - министром финансов, в свою очередь в 8-м Сейме он был председателем комиссии по бюджету и финансам.

В декабре 2004 года он был назначен на пост министра здравоохранения. В свою очередь в октябре 2006 года Берзиньш был избран и в 9-й Сейм.

17 января 2007 года Берзиньш сообщил об уходе с должности министра здравоохранения и уходе из политики по состоянию здоровья.

Берзиньш также был владельцем крестьянского хозяйства Delles.