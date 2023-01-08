В воскресенье в возрасте 63 лет скончался политик Гундарс Берзиньш, свидетельствует пост его друга, писателя Нормунда Бельскиса в Facebook.
Скончался политик и бывший министр здравоохранения Гундарс Берзиньш
Как отмечает агентство LETA, Берзиньш родился 26 сентября 1959 года под Екабпилсом. В 1983 году он окончил факультет механики и машиностроения Рижского политехнического института.
Берзиньш был депутатом 5-го Сейма от Латвийского союза крестьян. Он принимал участие в создании Народной партии, был депутатом 7-го Сейма, а затем - министром финансов, в свою очередь в 8-м Сейме он был председателем комиссии по бюджету и финансам.
В декабре 2004 года он был назначен на пост министра здравоохранения. В свою очередь в октябре 2006 года Берзиньш был избран и в 9-й Сейм.
17 января 2007 года Берзиньш сообщил об уходе с должности министра здравоохранения и уходе из политики по состоянию здоровья.
Берзиньш также был владельцем крестьянского хозяйства Delles.
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