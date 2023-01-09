Джереми Реннер, которого переехал снегоуборщик, отпраздновал день рождения в госпитале

Голливудский актер Джереми Реннер отметил в клинике день рождения - ему исполнилось 52 года. В сторис он опубликовал новое фото из больницы. На снимке Реннер запечатлен с членами семьи и докторами.

"Спасибо известной команде врачей интенсивной терапии за то, что начали это путешествие", - подписал он фото на больничной койке в окружении медсестер и врачей.

Напомним, в начале января во время уборки снега около дома на актера наехала снегоуборочная машина. Он потерял много крови. Медики оценивали его состояние как критическое. Позже Джереми вышел на связь с поклонниками в соцсетях.

Джереми Реннер получил известность благодаря роли Соколиного глаза в картинах киновселенной Marvel. Кроме того, он снимался в таких картинах, как "Повелитель бури" (2008), "Город воров" (2010), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011), "Эволюция Борна" (2012), "Охотники на ведьм" (2013), "Ветреная река" (2017) и др.