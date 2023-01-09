Российский актер Артур Смольянинов, который находится в Латвии, не отрицает, что в России у него была неплохая карьера. Он все это оставил весной 2022 года, когда выступил с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины и покинул родину. Сейчас артист признается, что у него все складывается хорошо.
Артур Смольянинов: "Сейчас я обыкновенный латвийский артист"
"Я начал ее [карьеру. - Прим. ред.] заново. И оно того стоило", - отмечает Артур в интервью Кириллу Мартынову в YouTube-подкасте "Новая газета Европа".
Он рассказал, что пока говорить о том, что карьера "пошла в гору" рано, но возобновился проект "Гражданин поэт", который осуществляет живущий в Латвии писатель, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев. Когда Артуру предложили принять участие, он сразу согласился, заранее спросив, не против ли Михаил Ефремов (Михаил Ефремов ранее был лицом и голосом этого проекта). На данный момент снят один ролик на стихи Дмитрия Быкова. Планируются гастроли и выступления.
Теперь актер активно развивает свою карьеру в Латвии, о чем он с удовольствием признался Мартынову: "Я встал на учет в местное киноагентство. Сходил на пробы в рекламу. Чего никогда в жизни не делал".
Он не скрывает, что для него это вызов.
"Сейчас я обыкновенный латвийский артист... Ну, или европейский, потому что это американо-английский кастинг и они ведать не ведают, кто такой Артур Смольянинов. Я тоже победил в себе империю", - подчеркивает актер.
Тот факт, что Артур покинул родину, он не считает предательством: "По делам понятно, кто кого предал... Наш разговор ничего не решает, все решается на поле боя", - уверен Смольянинов.
Артур объяснил, что после рассказов от украинцев о том, как их обстреливает российская армия, он без сомнения бы воевал на стороне Украины и стрелял бы в тех, кого считает братьями: "Сначала мы решим все на поле боя, а потом разговор, может быть, имеет смысл...
Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины... Для меня это на стороне братьев, на которых напали другие мои братья".
Актер предлагает отвезти каждого россиянина в Украину, чтобы они там поискали нацистов. Он не отрицает, что маргиналы есть везде, но в России, по его словам, их больше. Отвечая на вопрос про Ивана Охлобыстина, Артур говорит очень однозначно: "Он был таким всегда. Для него это игра. Он - лицедей". Ранее это было весело, но он попал в резонанс со временем и стал нужен власти.
О будущем Артур Смольянинов не думает. Для него главное, чтобы закончилась война. Он надеется, что кто-то все-таки выживет:
"Мне плевать, в какой форме чисто географически останется Россия... Развалится, не развалится... или все превратится в радиоактивный пепел".
Он подчеркивает, что страна - это люди. Здесь он проводит параллель с немецким народом, указывая, что русским людям необходимо осознать вину и покаяться.
Это интервью не осталось незамеченным российскими властями. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова.
Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым
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