Артур Смольянинов: "Сейчас я обыкновенный латвийский артист"

Тот факт, что Артур покинул родину, он не считает предательством: "По делам понятно, кто кого предал... Наш разговор ничего не решает, все решается на поле боя", - уверен Смольянинов.

Артур объяснил, что после рассказов от украинцев о том, как их обстреливает российская армия, он без сомнения бы воевал на стороне Украины и стрелял бы в тех, кого считает братьями: "Сначала мы решим все на поле боя, а потом разговор, может быть, имеет смысл...

Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины... Для меня это на стороне братьев, на которых напали другие мои братья".

Актер предлагает отвезти каждого россиянина в Украину, чтобы они там поискали нацистов. Он не отрицает, что маргиналы есть везде, но в России, по его словам, их больше. Отвечая на вопрос про Ивана Охлобыстина, Артур говорит очень однозначно: "Он был таким всегда. Для него это игра. Он - лицедей". Ранее это было весело, но он попал в резонанс со временем и стал нужен власти.

О будущем Артур Смольянинов не думает. Для него главное, чтобы закончилась война. Он надеется, что кто-то все-таки выживет:

"Мне плевать, в какой форме чисто географически останется Россия... Развалится, не развалится... или все превратится в радиоактивный пепел".

Он подчеркивает, что страна - это люди. Здесь он проводит параллель с немецким народом, указывая, что русским людям необходимо осознать вину и покаяться.

Это интервью не осталось незамеченным российскими властями. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова.

Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым