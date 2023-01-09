Убийство Романа Беззубова: прокуратура раскрыла новую информацию

Принимая во внимание, что досудебное расследование продолжается, прокуратура не предоставила агентству LETA дополнительную информацию об обвинении, указав лишь, что обвинительное заключение предъявлено за сокрытие орудий и средств совершения тяжкого преступления. За это подсудимым может грозить временное лишение свободы, общественные работы или штраф.

Уголовное производство в отношении упомянутых латвийцев 1982, 1983 и 1991 годов рождения было выделено из основного дела об убийстве в декабре 2021 года.

В прокуратуре также не смогли сказать, когда в суд будет передано дело об убийстве, поскольку невозможно предсказать, когда Россия выдаст двух фигурантов. На начало прошлого года по этому делу были привлечены шесть человек.

Футбольный агент Роман Беззубов был застрелен утром 14 апреля 2021 года в рижском микрорайоне Пурвциемс. При выезде на улицу Гунара Астрас его автомобилю преградили дорогу и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия. Следующей ночью в Межапарке был обнаружен сгоревший автомобиль BMW X5, использовавшийся при нападении.

В начале прошлого года прокуратура Рижского судебного округа приняла решение о привлечении к уголовной ответственности за убийство Беззубова шести человек.

По запросу Госполиции сотрудники МВД России в феврале прошлого года по подозрению в убийстве Беззубова задержали в Москве Ивана Агапитова и Дениса Коняшкина, находящихся в международном розыске. На данный момент Россия не экстрадировала их в Латвию.

В прошлом году полиция заявляла, что установила мотивы преступления и прорабатывает две версии. Правоохранители склоняются к тому, что преступление не связано с профессиональной деятельностью Беззубова. В полиции не уточнили, с какими именно версиями работали правоохранители.

Галерея: Место убийства Романа Беззубова и обнаруженный сгоревший автомобиль, использовавшийся при нападении