Главой больницы RAKUS станет Алексей Вишняков

Вишняков вступает в должность сегодня, 9 января.

Намниеце сообщила, что также сегодня в 14:00 в больнице состоится брифинг для СМИ, на котором Вишняков расскажет о приоритетных задачах и своем видении путей выхода из кризисной ситуации в то время, пока в ходе конкурса не будет выбран новый председатель правления больницы.

Представители совета больницы расскажут о тех вопросах, которые обсуждались на прошлой неделе с врачами Латвийского онкологического центра и организациями онкологических пациентов.

В брифинге, который состоится в стационаре "Гайльэзерс", примут участие Вишняков и член совета RAKUS Валт Аболс.

Валт Аболс ранее рассказал LETA, что интерес к должности председателя правления RAKUS была ниже, чем хотелось бы. Всего в аттестационную комиссию поступило 25 заявлений, из которых только половина была признана соответствующей квалификационным требованиям на должность председателя правления больницы.

До сих пор председателем правления RAKUS был Имант Паэглитис, вступивший в должность в начале 2018 года. В начале этого года заканчивается его пятилетний мандат. Ранее он заявлял, что не будет баллотироваться на следующий срок.