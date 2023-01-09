Видео ⟩ Конфликт RAKUS и онкоцентра: больница созвала пресс-конференцию

Представители больничного совета информируют о том, что обсуждалось и с врачами Латвийского онкологического центра (LOC) на прошлой неделе. В брифинге приняли участие Вишняков и член совета RAKUS Валт Аболс.

Как сообщалось, в пятницу, 6 января, коллектив LOC направил открытое письмо премьер-министру, министру здравоохранения и ведущим ассоциациям пациентов Латвии, в котором упомянул несколько аспектов конфликта между правлением RAKUS и врачами центра, получившего широкий резонанс.

Специалисты LOC заявили, что хотят работать в соответствии с современными стандартами, оказывая и гарантируя каждому онкобольному максимально эффективную и всестороннюю медицинскую помощь, что крайне сложно в онкологической отрасли и требует огромного труда и ответственности от врачей. Например, при применении системной терапии с высоким риском токсичности сотрудничество врача и пациента в процессе лечения очень интенсивное, что требует от врача высокой степени профессионализма и постоянного внимания.

Следовательно, одним из требований LOC является обеспечение достойных условий труда и конкурентоспособного повышения заработной платы для врачей всех специальностей.