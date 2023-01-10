Власти афганской провинции Гильменд, которая находится на границе с Пакистаном, призвали отдать под суд британского принца Гарри за убийство 25 талибов*. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на телеканал Sky News.
СМИ: в Афганистане призывают судить принца Гарри за убийство талибов
СМИ: в Афганистане призывают судить принца Гарри за убийство талибов
"Мы не только требуем, чтобы он был привлечен к ответственности в международном суде, но и призываем, чтобы международное сообщество наказало его как можно скорее",
- приводятся слова одного из членов совета провинции.
В своей автобиографии Spare ("Запасной") принц Гарри рассказал, что убил 25 боевиков в то время, когда был вторым пилотом-стрелком вертолета Apache в Афганистане в 2012-2013 годах. В свою очередь, в провинции Гильменд он воевал в 2008 году.
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