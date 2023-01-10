СЗК выдвинул предложение о всенародных выборах президента

В своих рассуждениях СЗК также ссылается на прозвучавшие ранее заявления президента Эгила Левитса относительно регулирования партий. В 2018 году, т.е. за год до избрания президентом, в публикации в прессе он упомянул слабость партийной системы в качестве одного из системных недостатков. Почти пять лет назад Левитс отметил, что ограничения на создание и участие в выборах новых партий фактически создали картель партий, что способствует застою.

СЗК также предлагает установить, что по предложению не менее чем половины депутатов Сейма парламент может принять решение об инициировании отставки президента большинством не менее чем в две трети от общего числа депутатов Сейма. После этого вопрос выносится на всенародное голосование. В зависимости от результатов такого референдума либо президент, либо Сейм будут отправлены в отставку.

Объединение партий указывает на возможность предоставления такому всенародно избранному президенту права на проведение досрочных выборов в случае, если Сейм не найдет выхода из политического кризиса, хотя в поправках об этом не говорится. СЗК видит в этом элемент стабильности в политической среде, который позволил бы расширить полномочия президента одновременно с изменением процедуры выборов.