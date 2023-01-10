Депутаты Союза зеленых и крестьян (СЗК) подали поправки в Конституцию, в которых предлагается установить, что президента государства избирают обладающие правом голоса граждане Латвии.
СЗК выдвинул предложение о всенародных выборах президента
Поправки к Конституции подписали депутаты Арманд Краузе, Виктор Валайнис, Гунар Кутрис, Аугуст Бригманис, Дайга Миериня, Харий Рокпелнис, Гундар Даудзе, Лига Клявиня, Андрей Вилкс, Лига Козловска и Улдис Аугулис.
Предлагается установить, что президент будет избираться голосованием граждан Латвии на всеобщих, равных, прямых и закрытых выборах.
В аннотации к поправкам оппозиционные политики поясняют, что в обществе и среди экспертов уже некоторое время ведутся дискуссии о всенародно избираемом президенте и уместности этого института в системе государственного управления.
"Депутаты СЗК считают, что, получив возможность избирать президента государства, граждане Латвии смогут в максимальной степени влиять на политические процессы и участвовать в принятии решений по важным для государства вопросам", - отмечается в обосновании поправок.
Объединение партий подчеркивает, что для укрепления демократии, вовлечения граждан в политические процессы и ограничения прав меньшинства общества принимать решения вместо большинства Сейму следует обсудить и принять поправки к Конституции о всенародно избираемом президенте.
"События в мире и реакция на них руководителей государств, а также авторитет в международных отношениях требуют более обширного мандата для президента на форумах, который он мог бы получить в случае принятия поправок в Конституцию", - подчеркивает СЗК.
В своих рассуждениях СЗК также ссылается на прозвучавшие ранее заявления президента Эгила Левитса относительно регулирования партий. В 2018 году, т.е. за год до избрания президентом, в публикации в прессе он упомянул слабость партийной системы в качестве одного из системных недостатков. Почти пять лет назад Левитс отметил, что ограничения на создание и участие в выборах новых партий фактически создали картель партий, что способствует застою.
СЗК также предлагает установить, что по предложению не менее чем половины депутатов Сейма парламент может принять решение об инициировании отставки президента большинством не менее чем в две трети от общего числа депутатов Сейма. После этого вопрос выносится на всенародное голосование. В зависимости от результатов такого референдума либо президент, либо Сейм будут отправлены в отставку.
Объединение партий указывает на возможность предоставления такому всенародно избранному президенту права на проведение досрочных выборов в случае, если Сейм не найдет выхода из политического кризиса, хотя в поправках об этом не говорится. СЗК видит в этом элемент стабильности в политической среде, который позволил бы расширить полномочия президента одновременно с изменением процедуры выборов.
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