В ноябре товары в Россию экспортировали более 200 латвийских предприятий

По сравнению с январем 2022 года количество компаний, экспортирующих в Россию, уменьшилось на 43,9%, экспортирующих в Беларусь - на 41,8%. В январе 2022 года количество компаний, экспортирующих в Россию и Беларусь, составляло 369 и 153 соответственно.

При этом количество латвийских компаний, импортирующих товары из России и Беларуси, сокращалось более быстрыми темпами - в 3,4 раза и 2,8 раза соответственно.

В ноябре 2022 года 163 латвийских предприятия импортировали товары из России и 100 – из Беларуси, а в январе 2022 года 556 предприятий импортировали товары из России и 283 – из Беларуси.

В ноябре 2022 года Латвия экспортировала товаров в Россию на сумму 129,538 млн евро, а в Беларусь — на сумму 16,765 млн евро.

С другой стороны, за соответствующий период Латвия импортировала товаров из России на сумму 80,597 млн евро, а из Беларуси - на сумму 18,385 млн евро.

Данные ЦСУ показывают, что в ноябре 2022 года по сравнению с месяцем ранее экспорт в Россию увеличился на 7% или 8,4 млн евро,

на что повлияло увеличение экспорта химической промышленности и сопутствующих товаров на 77,3% или 6,8 млн евро, а экспорт в Беларусь уменьшился на 5,4% или на 1 млн евро. На снижение экспорта в Белоруссию повлияло снижение экспорта оптических приборов и аппаратуры на 43,8% или 1,9 млн евро.

При этом импорт из России сократился на 39% или 51,6 млн евро, на что в основном повлияло падение импорта минеральных продуктов на 61,7% или 64,7 млн евро. С другой стороны, импорт из Беларуси увеличился на 39,7% или 5,2 млн евро, на что повлияло увеличение импорта животных или растительных жиров и масел на 6,1 млн евро.