"Прекратить издевательства": российские врачи опубликовали письмо в защиту Навального

Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

Мы требуем реализовать право Алексея Навального на полноценную медицинскую помощь и обеспечить исполнение статей Конституции Российской Федерации, гарантом которой Вы являетесь".

К вечеру 10 января под письмом подписались уже 170 российских медиков.

Что случилось?

В понедельник адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что после повторного помещения в изолятор оппозиционер заболел - у него высокая температура и кашель. Адвокат также заявил, что пытался передать лекарство Навальному.

Оппозиционера регулярно сажают в изолятор за различные мелкие нарушения. Ранее он также неоднократно жаловался на различные проблемы со здоровьем и на то, что в колонии ему не оказывается надлежащая медицинская помощь.

В ответ на эту информацию группа врачей опубликовала открытое письмо с требованием обеспечить политику надлежащее медицинское обслуживание в колонии и прекратить издевательства над ним.

Открытое письмо в своих профилях в Facebook опубликовали врачи Александр Полупан и Александр Ванюков, призвав все медицинское сообщество присоединиться к письму.

Галерея: Алексей Навальный в тюрьме