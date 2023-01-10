Несколько десятков российских врачей подписали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина с требованием прекратить издевательства над находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает "Медуза".
"Прекратить издевательства": российские врачи опубликовали письмо в защиту Навального
Вот текст этого обращения:
"Господин президент,
Мы - представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа - лечить людей и облегчать их страдания. Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии № 6 ФСИН по Владимирской области.
Каждый гражданин Российской Федерации, согласно 41-й статье Конституции Российской Федерации, имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Заключенные под стражу и отбывающие наказание в виде лишения свободы [...], имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича.
С медицинской точки зрения очевидно, что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии.
Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.
Мы требуем реализовать право Алексея Навального на полноценную медицинскую помощь и обеспечить исполнение статей Конституции Российской Федерации, гарантом которой Вы являетесь".
К вечеру 10 января под письмом подписались уже 170 российских медиков.
Что случилось?
В понедельник адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что после повторного помещения в изолятор оппозиционер заболел - у него высокая температура и кашель. Адвокат также заявил, что пытался передать лекарство Навальному.
Оппозиционера регулярно сажают в изолятор за различные мелкие нарушения. Ранее он также неоднократно жаловался на различные проблемы со здоровьем и на то, что в колонии ему не оказывается надлежащая медицинская помощь.
В ответ на эту информацию группа врачей опубликовала открытое письмо с требованием обеспечить политику надлежащее медицинское обслуживание в колонии и прекратить издевательства над ним.
Открытое письмо в своих профилях в Facebook опубликовали врачи Александр Полупан и Александр Ванюков, призвав все медицинское сообщество присоединиться к письму.
Галерея: Алексей Навальный в тюрьме
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!