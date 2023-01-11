"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус", пишет УНИАН.
Зеленский: "Третьей мировой войны не будет, это не трилогия"
Зеленский: "Третьей мировой войны не будет, это не трилогия"
Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с украинским лидером в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.
В начале своего обращения Зеленский напомнил о первом "Золотом глобусе" в 1944 году.
"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - цитирует его УНИАН.
Видео: Речь Владимира Зеленского
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