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Зеленский: "Третьей мировой войны не будет, это не трилогия"

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Зеленский: "Третьей мировой войны не будет, это не трилогия"
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: SERGEY BOBOK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP/ Scanpix

"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус", пишет УНИАН.

Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с украинским лидером в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.

В начале своего обращения Зеленский напомнил о первом "Золотом глобусе" в 1944 году.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - цитирует его УНИАН.

Видео: Речь Владимира Зеленского

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