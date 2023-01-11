Зеленский: "Третьей мировой войны не будет, это не трилогия"

Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с украинским лидером в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - цитирует его УНИАН.