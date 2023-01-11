Грипп шагает по стране: в первую неделю января госпитализированы 155 человек

В первую неделю января заболеваемость гриппом снизилась до 744,8 случаев на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее она составляла 766,5 на 100 000 жителей.

На прошлой неделе была получена информация от 42 практик семейных врачей, где 36% от общего числа пациентов составляли больные с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее их было 39%.

Практика семейных врачей сообщила о 562 клинически подтвержденных случаях гриппа, из них 281 в Риге, 62 в Даугавпилсе, 44 в Екабпилсе, 39 в Елгаве, по 37 случаев в Валмиере и Юрмале, 22 в Гулбенском крае, 19 в Лиепае, 13 в Резекне и восемь – в Вентспилсе.

Еще у 66 пациентов диагностирована пневмония, или в среднем 87,5 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 93,6 случая на 100 тысяч населения. Более высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет - 126,4 случая на 100 000 жителей.

На минувшей неделе в кабинеты семейных врачей с жалобами на симптомы инфекций верхних дыхательных путей обратились 1 942 пациента, или в среднем 2 573,5 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 2 540,4 на 100 000 жителей.

Всего в стационарных лечебных учреждениях, участвующих в мониторинге, было зарегистрировано 155 госпитализированных больных гриппом, из них 87 в Риге, 29 в Даугавпилсе, 21 в Валмиере, восемь в Лиепае, семь в Екабпилсе и три в Вентспилсе. Также сообщалось о 28 госпитализированных больных пневмонией после гриппа, в том числе 21 человек в Риге, шесть в Даугавпилсе и один в Лиепае.

Уже сообщалось, что 8 декабря в Латвии началась эпидемия гриппа.