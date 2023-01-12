Последние несколько дней у социального дома на улице Аглонас в Риге можно увидеть катафалк похоронного бюро, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Каждое утро возле социального дома в Риге можно увидеть катафалк
Каждое утро возле социального дома в Риге можно увидеть катафалк
И во вторник (10 января), и в среду (11 января) из здания выносят покойника, что наводит местных жителей на мысль, что в помещении учреждения происходит что-то нехорошее.
Но сами жители социального дома не считают происходящее отклонением от нормы. Учитывая количество людей, размещенных в здании, регулярные смерти не вызывают удивления.
Представитель Рижского самоуправления Иво Киршблат подтверждает, что последний месяц действительно был очень нервным для жителей Латгальского предместья города Риги, но ничего экстраординарного не произошло. Холода, как и в другие годы, резко ухудшают самочувствие людей.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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