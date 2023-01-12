"Это понижение": эксперт о смене командующего армией РФ в Украине

По словам Пуданса, смена командующего связано с политическими решениями в России, потому что военного обоснования этому не видно.

Предыдущий командующий российской армией в Украине, Сергей Суровикин, занимал этот пост три месяца, и нельзя сказать, что его работа была совсем неудачной.

"Понятно, что ему было дано политическое разрешение на отход из Херсона, который был организован как условно успешная операция по отходу. Три мемяца от нгео ждали каких-либо результатов, но понятно, что с имеющимися ресурсами ничего особенного добиться не удалось, ", - сказал эксперт.

Назначение Герасимова оперативным командиром удивило Пуданса. "Я думаю, что усиление возможностей России по наступлению идет больше на тыловом стратегическом уровне, то есть в подготовке дополнительных сил и наращивании промышленных возможностей. Возникает вопрос, как он сможет совмещать это со своими текущими обязанностями", - отметил эксперт.