В среду, 11 января, Минобороны России сообщило, что командующим российскими войсками в Украине назначен глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Как заявил агентству LETA командир 1-й Рижской бригады Земессардзе гвардии полковник Каспар Пуданс, это небольшой сюрприз, но вряд ли со сменой командиров у России появится новая стратегия в Украине.
"Это понижение": эксперт о смене командующего армией РФ в Украине
По словам Пуданса, смена командующего связано с политическими решениями в России, потому что военного обоснования этому не видно.
Предыдущий командующий российской армией в Украине, Сергей Суровикин, занимал этот пост три месяца, и нельзя сказать, что его работа была совсем неудачной.
"Понятно, что ему было дано политическое разрешение на отход из Херсона, который был организован как условно успешная операция по отходу. Три мемяца от нгео ждали каких-либо результатов, но понятно, что с имеющимися ресурсами ничего особенного добиться не удалось, ", - сказал эксперт.
Назначение Герасимова оперативным командиром удивило Пуданса. "Я думаю, что усиление возможностей России по наступлению идет больше на тыловом стратегическом уровне, то есть в подготовке дополнительных сил и наращивании промышленных возможностей. Возникает вопрос, как он сможет совмещать это со своими текущими обязанностями", - отметил эксперт.
Он допускает, что назначение Герасимова может быть связано с желанием усилить роль Минобороны и вооруженных сил на фоне обвинений, исходящих от так называемых "силовиков" Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, которые якобы являются сторонниками Суровикина.
При этом смена командующих могла быть связана с заявлениями РФ о том, что в 2023 году там ожидают новых, решающих событий.
"Что нового мог ввести Герасимов? Он действительно был бы тем человеком, которого следует винить в неудачах в начале войны, потому что он, вероятнее всего, занимался планированием войны, постановкой задач, подготовкой сил, что является его основной обязанностью. Как видите, запланированный блицкриг провалился, поэтому не совсем понятно, на какой успех рассчитывают, назначая его", - подчеркнул Пуданс.
"Уже сейчас это понижение Герасимова, и если он останется на должности начальника Генштаба, это просто дополнительная нагрузка", - добавил Пуданс.
Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим российскими войсками, воюющими в Украине, начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщило в среду, 11 января, Минобороны России.
Предыдущие три месяца эту должность занимал Суровикин, который отныне будет заместителем Герасимова.
Герасимов с 2012 года занимает должность начальника Генштаба ВС России. Он главный автор так называемой "доктрины Герасимова" - стратегии вооруженных сил России.
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