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Фото ⟩ Из груди украинского солдата извлекли неразорвавшуюся гранату

rus.tvnet.lv
Из груди украинского солдата извлекли неразорвавшуюся гранату
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Фото: Facebook

Раненому украинскому солдату провели необычную операцию - работая плечом к плечу с саперами, хирургам удалось извлечь из грудной клетки раненого неразорвавшуюся гранату. Об удачном исходе операции сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Граната застряла в грудной клетке солдата чуть ниже сердца.

Так как она не взорвалась, двое саперов следили за происходящем в операционном зале, и после завершения операции нейтрализовали гранату.

"Это случай, про который напишут в медицинских книгах", - сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Маляр опубликовала фотографию рентгеновского снимка грудной клетки с гранатой внутри, а также фото хирурга, который держит это же взрывное устройство в руке после операции.

Сейчас 28-летний военнослужащий восстанавливается после операции.

"Наши медики никогда таких операций не проводили, - указал Геращенко. - Подобные операции проводились во время войны в Афганистане. Об этом пациенте могу сказать, что он родился в 1994 году и в данный момент направлен на реабилитацию, его состояние стабильное".

Операцию провел Андрей Верба, один из самых известных хирургов Вооруженных сил Украины, сообщает Би-би-си.

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