В Риге полицейские спасли прыгнувшую в Даугаву женщину

Вечером рабочего дня в Даугаву у Каменного моста в присутствии муниципальной полиции в воду прыгнула женщина. Поток понес ее в направлении Вантового моста.

Когда женщину вытащили на берег, ее кожа была посиневшей, а сама она рассуждала неадекватно: "Мне сказали: ничего ты в жизни не ценишь. Я знала, что останусь калекой. Друг сказал: что ты ноешь? У тебя в жизни есть все? Зачем тебе меня надо мучить? Ну, зачем меня надо мучить?"

После таких высказываний у спасателей возникли подозрения, что падение в воду было не случайностью, а попыткой самоубийства. Неофициальная информация свидетельствует, что, возможно, в прошлом году примерно в то же время женщина уже пыталась покончить с собой похожим образом.

Счастливое спасение полицейские объясняют действиями оперативных служб, поэтому нельзя исключать, что женщине помогла и удача. Вне зависимости то того, что поток был сильным, в одежде женщины образовался воздушный карман, который не позволил ей уйти под воду.

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